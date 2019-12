New York, da gennaio si potrà comprare casa nel Waldorf Astoria Il celebre hotel di Manhattan riaprirà dopo una meticolosa ristrutturazione, con 375 appartamenti e altrettante camere di hotel. Al 303 Park Avenue l’albergo incarna ancora lusso e glamour di Paola Dezza

New York. L’entrata del Waldorf Astoria

Chiuso nel corso del 2017 per realizzare una serie di approfonditi restauri, riaprirà a breve uno degli indirizzi più noti dell’ospitalità di New York. Il Waldorf Astoria riapre infatti in una nuova veste, quella di hotel con condominio di superlusso. Il lancio delle vendite degli appartamenti è previsto per il primo trimestre del 2020. Strettamente riservati ancora i prezzi.

Icona del glamour e del lusso, negli anni ha accolto personaggi noti e politici, famiglie reali e uomini di business. Tra gli altri Frank Sinatra, il Duca e la Duchessa di Windsor, che ebbero qui un appartamento per molti anni, Winston Churchill, Grace Kelly e la Regina Elisabetta II. Anche Marilyn Monroe alloggiò per diversi mesi in hotel.

L’edificio nel 2014 è stato ceduto dal gruppo Hilton (Conrad Hilton lo aveva comprato nel 1949) al gruppo Anbang Insurance, colosso assicurativo cinese.



La nuova struttura include 375 residenze contemporanee e un hotel da 375 camere distribuite su 52 piani. Un progetto realizzato con l’ausilio di Skidmore, Owings & Merrill (SOM), uno dei più grandi studi di architettura e interior design del mondo.

Si tratta di un progetto di rinnovo senza precedenti, perché interessa un autentico monumento storico a Manhattan. L’edificio ha ottenuto per alcuni ambienti interni lo status di monumento storico nel 2017, mentre agli esterni è stato conferito già nel 1993.