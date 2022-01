New York, incendio in un palazzo del Bronx: almeno 19 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno dei più gravi incendi negli ultimi decenni a New York. È di almeno 19 morti e oltre 50 feriti il bilancio, provvisorio, del rogo in un condominio di 19 piani del Bronx, quartiere popolare a nord di Manhattan. Tra le vittime anche 9 bambini. Il tragico bilancio è stato confermato dal nuovo sindaco di New York Eric Adams.

Almeno 54 persone sono rimaste ferite - 32 in maniera seria - a causa del vasto incendio che si è sviluppato in mattinata, intorno alle 11 ora locale. Il rogo è divampato in un appartamento situato al secondo e terzo piano di un grande condominio popolare e circa 200 vigili del fuoco sono intervenuti, riuscendo a spegnerlo.

«I pompieri hanno trovato vittime su ogni piano e le stavano portando fuori in arresto cardiaco e respiratorio», ha detto il commissario dei Vigili del Fuoco Daniel Nigro.

Il fumo si era propagato ad ogni piano dell’edificio, probabilmente perché la porta dell’appartamento dove è iniziato era stata lasciata aperta.

Nigro ha paragonato la gravità dell’incendio a quello dell’Happy Land social club, che nel 1990 uccise 87 persone, quando un uomo appiccò il fuoco all’edificio dopo aver litigato con la sua ex ragazza ed essere stato espulso dal locale.