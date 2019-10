New York mette al bando il foie gras: multe fino a 2mila dollari e carcere Il bando del foie gras, che dopo l’approvazione del consiglio comunale di New York dovrà ora essere controfirmato dal sindaco Bill de Blasio, scatterà nel 2022

Il comune di New York ha deciso la messa al bando del foie gras - AP

La città di New York mette fuori legge il foie gras. Il consiglio comunale ha votato approvando la proposta che vieta la vendita del prodotto, icona del made in France. I ristoranti o rivenditori di beni alimentari che violeranno il divieto potranno essere multati fino a 2.000 dollari e condannati ad un anno di carcere.

Il bando del foie gras, che dopo l’approvazione del consiglio comunale di New York dovrà ora essere controfirmato dal sindaco Bill de Blasio, scatterà nel 2022.

La votazione è stata preceduta da una campagna di sensibilizzazione condotta dalle associazioni animaliste, secondo le quali i metodi di allevamento degli animali – nella fattispecie oche e anatre – sono crudeli, specificando che spesso i volatili vengono nutriti a forza con l’impiego di un tubo.

Dal canto loro gli allevatori sostengono invece che gli animali sono allevati e trattati umanamente e non soffrono durante il processo di ingrasso.

New York non è sola in questa crociata contro il foie gras. La California, infatti, lo ha messo al bando già nel 2006. Una corte federale lo ha sospeso ma una successiva sentenza di appello lo ha invece confermato. Chicago ha a sua volta messo al bando il foie gras nel 2012, ma il provvedimento è stato abrogato due anni dopo.