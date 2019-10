New York, apre l’osservatorio al 102° piano per l’Empire State Building Si trova a 380 metri d’altezza e sarà accessibile fino a notte fonda. Offrirà una vista spettacolare sulle mille luci della Grande Mela di Viaggi 24

Empire State Building -Drew Angerer/Getty Images/AFP

2' di lettura

Svolta green e nuovo affaccio sullo skyline per uno dei palazzi più iconici dello skyline di Manhattan, l'Empire State Building. L'edificio dal 12 ottobre aprirà le porte al nuovo osservatorio al 102° piano con finestre che si affacciano sul vuoto, dal pavimento al soffitto. Fino allo scorso gennaio la parte inferiore era in muratura, e la vista limitata.



L'osservatorio si trova ad un'altezza di 380 metri, mentre dalla base all'antenna l'Empire misura 443 metri. Ai 4 milioni di visitatori che visitano il palazzo art deco ogni anno, il 60% dei quali provenienti dall’estero, verrà offerta dunque una nuova veduta a 360 gradi sulla città e anche la possibilità di accedervi fin a notte fonda: l’ultimo ascensore è all’1.15. Il nuovo punto di osservazione è un ulteriore tassello in un progetto iniziato quattro anni e mezzo fa, quando si è deciso di rendere il percorso del visitatore, dall'arrivo alla cima, un'esperienza più completa con più spazi all’intrattenimento.

Empire State Building rifa' ingresso e snellisce file

Per giustificare il prezzo del biglietto, 58 dollari, verranno offerti anche altri servizi: un ingresso più agevolato per smaltire le code, il secondo piano con diverse mostre, una sorta di walk of fame con tutti i vip che lo hanno visitato, un video con i film più famosi in cui compare l'Empire, l'Infinity Shaft, ossia una simulazione nella tromba dell'ascensore attraverso la quale si mostra dall'interno la salita verso l'alto e l’abbinamento con l'osservatorio all'86° piano.

Il nuovo osservatorio dell'Empire State Building, simbolo di New York Photogallery12 foto Visualizza

Sarà inoltre possibile visitare gli uffici di LinkedIn e Expedia che occupano diversi piani all’interno del grattacielo.

Il progetto quadriennale è costato 165 milioni di dollari ed è stato finanziato da Empire State Realty Trust Inc.