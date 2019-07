New York processa Ignatov, guru delle criptomonete fantasma

7' di lettura

New York entra nel vivo del processo al guru mondiale delle criptovalute fantasma onecoin, mai comparse sui mercati finanziari.

Un procedimento ancor più atteso dopo gli sviluppi investigativi della scorsa settimana in Italia e le indagini in corso in molti Paesi nel mondo sulle società “gemelle” di Konstantin Ignatov e di sua sorella Ruja. Investigatori e inquirenti datano al 4 luglio 2015 l'apertura ufficiale del mercato americano alla criptomoneta onecoin.



Konstantin il “tatuato”

In Italia saranno le 17.45 quando oggi nella Grande Mela, dove l'orologio batterà invece le 11.45, nell'aula 619 del Tribunale distrettuale meridionale comparirà, davanti al giudice Edgardo Ramos, il trentatreenne bulgaro.

Elegante, fisico asciutto e cosparso di tatuaggi, a capo di OneCoin Ltd con sede legale a Sofia e ramificazioni societarie ogni continente, Ignatov é stato arrestato dall'Fbi il 6 marzo all'aeroporto internazionale di Los Angeles mentre stava tentando di fuggire in Bulgaria. È accusato di cospirazione per commettere frodi telematiche. Rischia fino a venti anni di carcere e di dover restituire miliardi di euro e dollari ai clienti di tutto il mondo che, secondo l'accusa, sono stati truffati con la falsa promessa di acquistare criptomonete, convertibili in valuta corrente, in realtà mai comparse sui mercati.

Ignatov è arrivato negli Stati Uniti il 27 febbraio di quest'anno, con un volo da Istanbul (Turchia), per affari legati alla promozione di una criptomoneta che nessuno in realtà ha mai visto. Nel corso di un evento il 4 marzo a Las Vegas, alla specifica domanda di un gruppo di potenziali clienti sul momento in cui avrebbero potuto monetizzare le criptomonete, Ignatov rispose che «se siete qui per incassare lasciate immediatamente questa stanza perché non avete capito di quale progetto stiamo discutendo». E' inquietante che per investigatori e inquirenti «onecoin ha continuato ad operare» almeno fino a marzo 2019. Non è un mistero che molte società “gemelle” o spin-off, spesso guidate dalle punte di diamante dei fratelli Ignatov, continui a organizzare eventi di promozione. Uno di questi si terrà in Messico il 4 agosto a Cuernevaca, capitale dello Stato di Morelos, conosciuta come la città dell'eterna primavera.



Rilascio respinto

Il 28 giugno il giudice della corte distrettuale meridionale di New York, Edgardo Ramos, ha respinto la richiesta di rilascio che il collegio difensivo di Ignatov – guidato dall'avvocato Jeffrey Lichtman, lo stesso di John Gotti jr e del Chapo Guzman – aveva proposto. Tra le condizioni avanzate, il versamento in contanti di 10 milioni di dollari, un vincolo di garanzia patrimoniale personale di 20 milioni di dollari e la disponibilità ad indossare bracciali Gps, a pagare il conto dello Stato per assumere guardie armate ventiquattrore su ventiquattro che avrebbero assicurato che non sarebbe fuggito e rinunciare a telefoni e computer per tutto il corso del processo.