Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Risorse Ue in autunno in base a calo Pil. Germania: produzione industriale -17,9% ad aprile

14:28 Ue: in autunno 55 mld ReactEu, risorse in base a calo Pil

Le allocazioni delle risorse di React-Eu, lo strumento temporaneo da 55 miliardi incluso dalla Commissione europea nel suo 'Recovery plan' per aiutare i Paesi più colpiti dalla pandemia, saranno basate “su dati reali, non su stime”. Per questo il risultato dei calcoli non sarà reso noto prima di ottobre, quando saranno disponibili le statistiche nazionali sull'aumento della disoccupazione e il calo del Pil, i due principali criteri che influenzeranno la distribuzione delle risorse. Lo ha chiarito la commissaria Ue alla Coesione, Elisa Ferreira, in audizione in commissione Sviluppo regionale del Parlamento europeo. La distribuzione sarà calcolata su base nazionale, non regionale come avviene normalmente con la politica di coesione, perché i dati su base territoriale “non saranno disponibili” già in autunno, ha chiarito Ferreira. I primi 5 miliardi saranno utilizzabili già nel 2020 (previa approvazione di eurocamera e Consiglio Ue), altri 40 nel 2021 e i restanti 10 nel 2022. Secondo le bozze di regolamento, per il Pil saranno confrontati i dati dei primi semestri 2020 e 2019, mentre per la disoccupazione si guarderà alla variazione gennaio-agosto 2020. Per la tranche del 2022 sarà effettuata una revisione usando come riferimento il primo semestre 2021.