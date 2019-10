New York-Sydney in meno di 20 ore. Riuscito il primo volo Qantas più lungo al mondo

Esercizi di stretching in volo (Photo by JAMES D. MORGAN / QANTAS / AFP)

Il volo laboratorio

In aereo sono state dunque condotte ricerche scientifiche con l'obiettivo di aumentare la salute e il benessere, ridurre al minimo il jetlag e identificare i periodi ottimali di lavoro e di riposo dell'equipaggio. Il pilota è stato sottoposto al monitoraggio delle onde cerebrali, ai passeggeri sono stai monitorati i livelli di melatonina e costretti a fare esercizi fisici, per evitare gli effetti deleteri dell’immobilità ad alta quota, e a mangiare e dormire a orari prestabiliti. La professoressa Marie Carroll dell’Università di Sydney, che faceva parte del team scientifico, ha raccontato di aver imposto a tutti stretching ma anche passi di Macarena.



“Nel complesso, siamo davvero contenti di come è andato il

volo che ci ha permesso di raccogliere dati preziosi di cui abbiamo bisogno per valutare l'avviamento di un servizio regolare per

questa tratta”, ha affermato il capitano Sean Golding, che ha guidato i quattro piloti. I risultati dei test saranno infatti condivisi con l'Autorità australiana per la sicurezza dell'aviazione civile che dovrà dare la sua autorizzazione.

Il capitano Sean Golding e l’ufficiale Jeremy Sutherland nella cabina di comando del volo Qantas Boeing 787 Dreamliner plane in New York (Photo by JAMES D. MORGAN / QANTAS / AFP)