New York Times, dopo 40 anni oggi il primo sciopero dei giornalisti

Dopo 40 anni di attività, oggi più di 1.000 dipendenti del New York Times (Nyt) non lavoreranno. Lo sciopero avviene mentre le trattative contrattuali tra la direzione e i membri del sindacato (NewsGuild), che rappresenta 1.450 dipendenti del Times (tra cui 1.270 dipendenti della redazione) sono in stallo da quasi 2 anni per questioni di retribuzione e benefit.

La trattattiva

In note separate, mercoledì 7 dicembre sera, il direttore generale Meredith Kopit Levien e il direttore esecutivo Joseph Kahn hanno espresso il loro disappunto per la protesta. «Gli scioperi - ha scritto Kahn in una e-mail ai collaboratori - avvengono di solito quando le trattative si arenano. Oggi non siamo a questo punto».

La settimana scorsa il sindacato del Nyt aveva dichiarato che avrebbe scioperato giovedì se non fosse stato raggiunto un accordo contrattuale entro quella data. Mercoledì sera, circa 1.100 membri del sindacato si erano impegnati a non lavorare oggi e a rinunciare allo stipendio, ha dichiarato un membro del sindacato.

I collaboratori nel mondo

Tenendo conto dei dipendenti che non fanno parte del sindacato, il Nyt ha più di 1.800 collaboratori in tutto il mondo. Una portavoce del Times ha dichiarato che, nonostante l’ampia quota di dipendenti statunitensi che hanno programmato di non lavorare giovedì, l’azienda è «pronta a garantire che il Times continui a servire i nostri lettori senza interruzioni».

Il Times ha identificato dei redattori con un background da reporter che possono coprire le notizie giovedì, secondo quanto riferito da persone vicine all’azienda. «Lo sciopero - ha scritto Kahn nel suo promemoria di mercoledì sera - non influirà sulla capacità dell’azienda di pubblicare un giornale cartaceo, ma sarà più difficile del solito». I dipendenti hanno in programma di picchettare l’edificio del Times a Midtown Manhattan alle 13 (alle 19 italiane) di giovedì 8 dicembre, ha dichiarato il siindacato.