New Zealand batte ancora Luna Rossa, ora conduce 6 a 3

Te Rehutai a un passo dal conquistare l’America’s Cup. Dopo aver vinto l’unica regata di giornata la barca neozelandese si è portata in vantaggio per 6 a 3 e le basterà conquistare (a partire da stanotte) un’altra sfida per raggiungere quota 7 (si gareggia al meglio delle 13 regate) e ottenere il successo finale. La seconda regata di giornata non si è disputata per un calo di vento. Un peccato, in ogni caso, perchè Luna Rossa anche nella regata disputata era partita molto bene, con una condotta di gara aggressiva, e le due imbarcazioni sono rimaste appaiate fino al quinto gate.

La regata

Nella regata numero 9, la più bella e combattuta della serie, Luna Rossa, che è strutturalmente meno veloce della barca neozelandese, compie manovre perfette fino appunto alla penultima boa, portando più volte gli avversari quasi sul bordo del campo di regata. Gli italiani di Prada Pirelli riescono a mantenere ad ogni gate alcuni secondi di vantaggio. Purtroppo, la scelta di andare sulla sinistra non paga e Team New Zeland sulla destra guadagna all'improvviso cinquecento metro con un salto di vento a favore e riesce ad arrivare sul traguardo con trenta secondi in anticipo. La conoscenza del campo di regata e un po' di fortuna sono ancora una volta determinanti.

Le reazioni

«Siamo orgogliosi di quanto fatto. Non siamo riusciti a cogliere ogni salto di vento, ma pensiamo già alla prossima. Continuiamo a lottare, ma non ci diamo per vinti, aspettiamo la prossima regata», ha commentato il timoniere di Luna Rossa Francesco Bruni. «Abbiamo lottato parecchio, siamo andati benissimo, li abbiamo sovrapposti così non potevano strambare, siamo riusciti a raggiungere la boa in un angolo molto stretto. Per noi è stata una regata meravigliosa, non ho nessun rimpianto o rimprovero da farmi. Continueremo a essere aggressivi, sgomitare spingere». «Abbiamo fatto un ottimo lavoro, senza mai mollare - ha spiegato invece Peter Burling, timoniere dei neozelandesi -. Siamo andati vicino alle boundary. Bello andare al Campo C, siamo tornati qui e ci è piaciuto molto. La comunicazione in una regata tattica come questa è fondamentale, abbiamo controllato l'altra barca. Dobbiamo continuare a imparare da ogni regata, ci manca un punto: lotteremo fino a quando sarà necessario per portare a casa il trofeo. È stata una battaglia. Speriamo di poter regatare ancora oggi, anche per i tanti tifosi che sono qui».

