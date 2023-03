Newcleo, aumento di capitale fino a 1 miliardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aumento di capitale fino a un miliardo di euro per Newcleo, newcleo, l'azienda di tecnologie nucleari pulite e sicure che sviluppa reattori innovativi di IV generazione che utilizzano scorie nucleari esistenti come combustibile. La raccolta ha l’obiettivo di finanziare ulteriori sviluppi dei reattori nucleari raffreddati al piombo e impianti per la produzione di combustibile da scorie nucleari.

«I capitali, che saranno raccolti, verranno impiegati per costruire 3 reattori: uno in Italia non nucleare...