Newlat in Borsa, tra i soci spunta Carlo De Benedetti Il gruppo che fa capo alla famiglia Mastrolia si appresta allo sbarco a Piazza Affari. Nel parterre di 68 investitori, che hanno sottoscritto l'offerta di circa 90 milioni di euro, ci sarebbero tutti i maggiori asset manager italiani e alcuni grandi esteri. Nella lista dei compratori del titolo alimentare ci sarebbe anche la Romed di Carlo De Benedetti di Carlo Festa

Le fette biscottate Buitoni, la pasta Delverde e il latte Polenghi, prodotti di punta del gruppo Newlat della famiglia Mastrolia, riescono nell'impresa di sbarcare in Borsa, in un momento complesso per i mercati, soprattutto alla luce dei ritiri di settimana scorsa di matricole come Ferretti e Rcf. Nel parterre di 68 investitori, che hanno sottoscritto l'offerta di circa 90 milioni di euro, ci sarebbero tutti i maggiori asset manager italiani e alcuni grandi esteri: istituzionali come Algebris, Allianz Global Investors, Fideuram, Eurizon, Mediolanum, Anima, Arca. Ma, a sorpresa, spuntano anche altri nomi eccellenti: nella lista dei compratori del titolo alimentare, secondo i rumors, ci sarebbe infatti anche la Romed dell'Ingegnere Carlo De Benedetti.

Romed, il veicolo tramite il quale si muove Carlo De Benedetti, ritorna quindi a un suo antico amore, il settore alimentare. La fa con un investimento piccolo ma simbolico: sarebbe infatti attorno ai 500mila euro il gettone di presenza alla quotazione di Newlat, che sbarcherà a Piazza Affari il prossimo 29 ottobre. C’è da ricordare che di Buitoni l’Ingegnere è stato proprietario oltre che presidente e proprio con il brand alimentare aveva provato nel 1985 la scalata ai panettoni di Stato della Sme.

Carlo De Benedetti aveva acquisito Buitoni un anno prima, battendo l’offerta di Danone e rilevandola dalla famiglia, ma già nel 1988 lo storico brand italiano della pasta secca e dei prodotti da forno viene rivenduto alla multinazionale svizzera Nestlè, assieme allo storico stabilimento di San Sepolcro.

Nestlè è tuttora proprietaria del brand Buitoni, che dopo decenni di crescita e sviluppo è stato dato in licenza (per prodotti come fette biscottate e crostini dove è tra i maggiori player del mercato) proprio alla Newlat, a cui è stato ceduto anche l’impianto di produzione di San Sepolcro.