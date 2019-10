Newlat ce la fa, collocamento ok. Prezzo Ipo fissato a 5,80 euro A differenza di Ferretti ed Rcf, costrette dalla risposta del mercato a rinunciare allo sbarco in Borsa, missione compiuta per il gruppo che fa capo alla famiglia Mastrolia

Newlat Food - che annovera tra i suoi marchi Buitoni (per le fette biscottate), la pasta Delverde e il latte Polenghi- annuncia che si è concluso con successo il periodo di offerta relativo al collocamento istituzionale delle azioni ordinarie della società, finalizzato alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, segmento Star, delle azioni organizzato e gestito da Borsa Italiana. Sono state collocate integralmente 12.700.000 azioni oggetto del collocamento istituzionale, come modificato in data 21 ottobre 2019, e risultano altresì collocate 1.270.000 azioni (su complessive massime 1.850.000 azioni) oggetto dell'opzione greenshoe. Al termine del collocamento istituzionale il prezzo di offerta è stato fissato in euro 5,80 per azione. Missione compiuta, quindi, a differenza di quanto accaduto per Ferretti Group e RCF. E debutto sul listino martedì.

In tutto, secondo indiscrezioni, sarebbero una sessantina gli investitori che avrebbero deciso di aderire all'offerta. Nel parterre ci sarebbero tutti i maggiori fondi istituzionali italiani e alcuni asset manager tedeschi e del Nord Europa, oltre a qualche gruppo francese. Ridotta invece la presenza di investitori inglesi, poco focalizzati nell'ultimo periodo sulle small e mid cap italiane intenzionate a quotarsi. L'offerta è avvenuta tutta in aumento di capitale: la quota di controllo resterà in mano ad Angelo Mastrolia e alla sua famiglia, mentre le risorse serviranno a finanziare la crescita esterna e le possibili acquisizioni.