Newlat compra il 46,24% della Centrale del Latte Il prezzo pattuito per l’acquisto della quota è di 1 euro e 0,33 azioni Newlat Food per ogni azione Centrale Latte Italia di Carlo Festa

Nasce un campione tricolore nel settore del latte e dei suoi derivati. Newlat Group, capogruppo di Newlat Food (società che fa capo alla famiglia Mastrolia), ha sottoscritto un accordo vincolante con alcuni soci di Centrale del Latte d’Italia per acquistare una quota del 46,24% della società. Il prezzo pattuito per l’acquisto della quota è di 1 euro e 0,33 azioni Newlat Food per ogni azione Centrale Latte Italia e l’operazione sarà eseguita domani.

Allo stesso prezzo Newlat Food lancerà un’Opas obbligatoria su Centrale Latte Italia. Gli azionisti venditori della quota in Centrale Latte Italia sono Finanziaria Centrale del Latte di Torino, Lavia-Società Semplice, Luigi, Marco Fausto, Carla Luzzati e Sylvia Loew che diventeranno soci di Newlat Food con una quota complessiva del 5,30%. Nell’ambito dell’operazione Newlat Group cederà a Newlat Food le azioni Centrale Latte Italia che acquisterà dai soci venditori e anche l’1,34% già detenuto allo stesso prezzo per una quota complessiva del 47,58%. Newlat Food è stata assistita da Ubi Banca nell’operazione, mentre Newlat Group è stata affiancata da Equita Sim, mentre i soci venditori di Centrale Latte Italia si sono affidati a Vitale & Co.