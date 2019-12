Fuga a New York: la corsa verso il nuovo nella città che non dorme mai Per chi passerà il periodo natalizio nella città che non dorme mai, ecco gli indirizzi più intriganti e le ultime aperture dall’arte al food (e shopping) di Fernanda Roggero

Williamsburg? Ampiamente perlustrata. The Vessel? Scenografica, ma ormai già troppo abusata su Instagram. Nella città che non dorme mai l’adrenalinica corsa al nuovo è senza freno. Per questo si torna e ritorna senza fine, certi di trovare ogni volta mille altri motivi di stupore. Quale sarà “the next thing”? Secondo molti le novità continueranno ad arrivare da un’imponente riconversione immobiliare a South Brooklyn, nata sei anni fa con l’ambizione di diventare il nuovo hub creativo della Grande mela. E in continua evoluzione.

Benvenuti a New York. In forma smagliante per le prossime feste natalizie. E come sempre pronta a sorprendere in tutte le sue caleidoscopiche facce. Ecco qualche indizio.

Industry city, tra miele e sake

Siamo a South Brooklyn, accanto a Sunset Park, una manciata di fermate di metropolitana da Manhattan. Qui ha preso forma il più colossale progetto privato di recupero edilizio: un investimento di 400 milioni di dollari per creare un nuovo “ecosistema dell’innovazione”. Non spaventi l’enfasi della definizione. Siamo di fronte a 16 edifici che un tempo costituivano una mastodontica rete di magazzini e oggi sono stati trasformati in uffici, spazi di co-working, studi di produzione per digital entertainment e social advertising, ma anche caffetterie, piccoli ristoranti, pop-up per marchi emergenti della moda, gioiellerie etniche e deli kosher. Quella che nel 1890 veniva descritta come «una grande città industriale dentro la città» (l’enorme scritta occhieggia ancora sulla parete di uno degli edifici) oggi ospita più di 500 attività produttive e vi lavorano 7.500 persone.

Per il turista che ci si avventura c’è l’imbarazzo della scelta: può lasciarsi sedurre dal miele metropolitano di Bee Raw, apprezzare i disegni fatti a mano della carta da parati di Flavor Paper, assaggiare il sake prodotto sul posto da Brooklyn Kura mentre fa un giro al Japan Village, cercare un abito vintage da Arcade o perdere la testa per un cappello di Teressa Foglia. Altrettanto variegata l’offerta gastronomica: bibimpap coreani da Ejen, chicken tikka masala al Taza Market, dumpling da Yaso Tangbao, ogni possibile declinazione di avocado all’Avocaderia e il più straordinario dei pastrami sandwich - a sentire i critici della rivista Eater - da Hometown Bar-B-Que.