Newtwen, nuovo round da 7 milioni di euro

«I Gemelli Digitali di Newtwen sono basati sulla fisica e sono integrabili direttamente sui microcontrollori dei dispositivi e rappresentano perciò una svolta nel controllo basato su modelli, soprattutto per applicazioni ad alta densità di potenza, come nel caso dei sistemi di trazione elettrica» spiega Francesco Toso, ceo e cofondatore della società, che aggiunge: «Newtwen sta lavorando duramente per dare a tutti la possibilità di sfruttare i vantaggi della nostra tecnologia Digital Twin on Chip, specialmente a progettisti e produttori ma anche agli utenti finali, non solo nel settore automobilistico ma anche in tutti gli altri settori e campi di applicazione fondamentali per la transizione elettrica. Siamo grati ai nostri investitori per aver creduto in questa visione con la nostra stessa convinzione».



Nel dettaglio, si tratta di una intuizione integrata, che permette di portare direttamente sul microchip la capacità di generare informazioni fondamentali per garantire un'accuratezza di livello assoluto per simulazioni multi fisiche in tempo reale, pur rispettando gli stretti vincoli computazionali dettati dall'elettronica già presente nei sistemi. La disponibilità di queste informazioni è cruciale, ed ottenerla in tempo reale operando a bordo dei sistemi stessi ha prodotto finora risultati eccezionali e miglioramenti delle prestazioni per tutti i partner automobilistici e industriali di Newtwen.

Il ruolo dell’acceleratore



«La tecnologia sviluppata da Newtwen rappresenta un punto di svolta per l'innovazione nel settore dei controlli predittivi e diagnostici di componenti elettromeccanici grazie allo sviluppo di modelli matematici predittivi integrati in embedded software che permettono un controllo sia in fase prototipale sia in fase di manutenzione e monitoraggio real time delle prestazioni e dell'affidabilità» afferma Stefano Molino, responsabile fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital. che continua: «Continuare a investire nel vivaio delle start up più promettenti che hanno fatto parte dei programmi della Rete Nazionale Acceleratori è uno degli obiettivi centrali del nostro progetto e siamo orgogliosi di sostenere un team così entusiasta come quello di Newtwen».

La scalabilità dell’innovazione

Di recente, Newtwen ha esteso la sua tecnologia basata su Gemelli Digitali dai motori elettrici, dagli inverter di potenza ed in generale dalle soluzioni meccatroniche legate alla produzione industriale, anche alle batterie agli ioni di litio. Con ogni nuovo cliente, la startup è in grado di perfezionare ulteriormente la sua piattaforma software per accelerare l’adozione della tecnologia in un numero sempre maggiore di aree di applicazione industriale, aprendo la strada anche a migliori funzionalità di analisi in cloud, come la manutenzione predittiva, il monitoraggio dell’invecchiamento dei componenti ed il rilevamento preventivo delle anomalie.



«Siamo molto contenti degli impressionanti risultati che Newtwen ha ottenuto in meno di tre anni dal nostro investimento pre-seed» commenta Misal G. Memeo di Vertis Sgr: «La tecnologia sviluppata insieme ai founders e un team composto di brillanti talenti provenienti da diverse parti d’Europa rappresentano gli ingredienti chiave di un’azienda che sta riscrivendo il modo in cui vengono concepiti i Digital Twin on-chip per i componenti elettronici.”Digital Twin On-Chip: la tecnologia per migliorare l'efficienza di motori elettrici, inverter e batterie al litio».