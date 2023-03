Nexi: 2022 nelle attese con utile vicino a 700 milioni e guidance confermata. Titolo in calo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mar - Il minirally di Nexi, che in Borsa era salita del 5% in tre giorni aspettando i conti, è già alle spalle: dopo uno scatto iniziale il titolo del gruppo dei sistemi di pagamento torna sotto 8 euro. I risultati 2022 sono stati in linea con le previsioni degli analisti così come la guidance societaria ma il management ha anche fornito indicazioni positive sull'anno in corso.

Nel 2022 +7% i ricavi, l'utile sfiora i 700 milioni

Il gruppo dei sistemi di pagamento ha chiuso il 2022 con un utile netto di 693,2 milioni di euro, in aumento del 15,1% sull'anno precedente, e con un ebitda di 1,61 miliardi (+14,2%) su ricavi totali per 3,260 miliardi di euro, in incremento del 7,1%. Nexi ha inoltre segnalato che nei primi due mesi dell'anno in corso c'è stata un'accelerazione dei volumi di transazioni quantificata nel +17% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Secondo Intermonte i risultati sono in linea con le previsioni ed è positiva la conferma dell'outlook sul 2023 anche se l'utile netto non dovrebbe riservare grandi sorprese, mentre sembra più lento del previsto il percorso di riduzione della leva finanziaria. Al 31 dicembre 2022, la posizione finanziaria netta gestionale del gruppo e' negativa per 5,396 milioni e il rapporto con l'ebitda e' pari a 3,3 volte con l'obiettivo di portarlo a 3 volte a fine 2023.

Loading...

La guidance fornita dalla società di ricavi in aumento di oltre il 7% nel 2023 con un ebitda in aumento di oltre il 10%, valori che il ceo Bertoluzzo ha definito un "floor" e che Goldman Sachs ritiene oltre le attese con riferimento ai ricavi. Per Equita vista la buona partenza dell'anno dei volumi l'outlook potrebbe essere superato.

In 2023 focus su aumento marginalità e generazione di cassa

“Iniziamo il 2023 - ha commentato il ceo di Nexi Paolo Bertoluzzo - determinati a crescere ancora in tutte le geografie aumentando ulteriormente la marginalità e la generazione di cassa. Al contempo, continueremo ad essere molto rigorosi nell'allocazione del capitale, focalizzando erafforzando ulteriormente il nostro portafoglio per accelerare la crescita, come dimostra la partnership strategica appena siglata con Banco Sabadell che ci consentirà di entrare in un mercato particolarmente attrattivo come quello spagnolo”.

"Entrare in Spagna per noi e' molto strategico - ha aggiunto - il mercato spagnolo e' un ampio e con una buon potenziale economico. La penetrazione delle carte e' intorno al 38%, in linea con la media del nostro portfolio, il mercato e' dominato dalle pmi con un'accelerazione delle dinamiche di e-commerce e il mercato della distribuzione dei sistemi di pagamento e' ancora dominato dalle banche. Quindi e' un mercato abbastanza simile a quello italiano".