Nexi in altalena a Piazza Affari, si guarda alla cessione del business pagamenti di Bpm

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Attenzione ancora alta degli analisti su Nexi dopo la buona seduta della vigilia (ha incassato un +3,7%) ma il titolo frena rispetto all'apertura sprint e passa in negativo. Gli osservatori guardano alla vendita della monetica di Banco Bpm, con i tempi che si stringono, mentre Ubs avvia la copertura sul titolo col giudizio buy e target price di 10 euro. Per Ubs il titolo tratta a sconto del 18% rispetto ai competitor per rapporto enterprise value/ebitda, offrendo maggiori tassi di crescita e produzioni di cassa. Inoltre, la società opera in un mercato di riferimento dove i pagamenti cash sono ancora molto diffusi e ha quindi ampi margini di crescita grazie alla progressiva transizione al digitale.

Alla vigilia l'aumento del rating da parte di Fitch e S&P

Non solo: alla vigilia è arrivato anche l'aumento del rating da parte di Fitch e S&P. Fitch passa da BB+ da BB con outlook stabile, grazie alle migliorate prospettive di riduzione della leva finanziaria di Nexi e si attende che Nexi inizierà a distribuire dividendi a partire dal 2024. «Riteniamo che la riduzione della leva finanziaria sia un driver chiave anche per la equity story di Nexi, dicono gli analisti di Akros, confermando il rating buy con target price a 12,8 euro. Decisione simile da parte di S&P che alza il rating a BB+ (da BB) su Nexi grazie ai «progressi dell'integrazione» di Nets e Sia.

Ma su Nexi ci sono anche le attese per la possibile offerta per il business della monetica di Banco Bpm, entro la fine di luglio. Il Sole 24 Ore infatti riporta che entro fine mese saranno inviate a Banco Bpm le offerte per la divisione merchant acquiring della banca che porterà alla definizione di una partnership di lungo periodo nel settore della monetica. Il valore attuale netto di queste attività è stato stimato da Banco Bpm in circa 2 miliardi di euro. La banca dovrebbe rimanere socio al 25% del partner industriale. La divisione monetica nel 2022 ha registrato utili pre tasse per 140 mln di euro, ricorda Intermonte (che ha un rating outperform con target price a 11,40 euro). Oltre a quella di Nexi, gli altri offerenti dovrebbero essere Worldline e il fondo Fsi tramite la controllata Bcc Pay.