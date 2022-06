Nexi ancora in calo, paga la debolezza del settore in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Continuano le vendite su Nexi a Piazza Affari. Dopo il -7,9% di lunedì, i titoli della società di pagamenti digitali perdono un ulteriore punto circa, muovendosi in controtendenza rispetto al mercato (cerca il rimbalzo il FTSE MIB), ma sulla scorta di altri titoli del settore. A Parigi, Worldline è in coda al Cac40 e perde oltre 5 punti percentuali dopo la notizia che Atos ha completato la vendita della sua quota nel capitale della società francese.

Nexi questa mattina ha comunicato di aver siglato un accordo con Euronext per la vendita a quest'ultima della componente tecnologica che attualmente gestisce l’operatività di Mts, la principale piattaforma di trading fixed income di Euronext, ed Euronext Securities Milan, già Monte Titoli. Il prezzo d'acquisto sarà corrisposto in contanti e ammonta a circa 57 milioni di euro, fatti salvi i consueti correttivi al closing. Indiscrezioni su questa operazione si erano già diffuse sul mercato, dopo un articolo del Sole 24 Ore, e gli analisti ragionavano su un prezzo di 60 milioni di euro per l'operazione, considerato congruo.

Loading...

Per quanto riguarda Worldline, Atos ha annunciato la vendita dei 7 milioni di azioni della società ancora in suo possesso, pari al 2,5% del capitale, tramite un accelerated book building presso investitori istituzionali, per un importo di circa 220 milioni di euro. Atos predisporrà anche uno strumento derivato con Goldman Sachs Bank Europe per coprire la sua esposizione residua all’azione Worldline legata a obbligazioni convertibili con scadenza 2024, emesse nel 2019.