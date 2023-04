Nexi brillante, offerta fondi per Network International accende il settore

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - La possibile valutazione della concorrente Network International spinge i titoli Nexi a Piazza Affari. Le quotazioni della società mettono a segno al migliore prestazione tra le blue chip.

La società dei pagamenti con sede a Dubai e quotata a Londra ha confermato di aver ricevuto un'offerta dai fondi di private equity Cvc e Francisco Partners da 387 pence per azione, pari a 2,6 miliardi di dollari, con un premio del 28% rispetto alla chiusura di venerdì. Il cda considera l’offerta congrua al valore dell’azienda e ora i fondi hanno tempo fino all’11 maggio per formalizzare l’intenzione di procedere con l’operazione. Prima della conferma dell'offerta, gli analisti di Equita avevano commentato le indiscrezioni su una valutazione di «almeno 2,5 miliardi di dollari», notando che si trattava di «una cifra nettamente superiore alle indiscrezioni iniziali che parlavano di 2 miliardi». In base ai calcoli degli esperti si tratta di un multiplo tra prezzo e utili 2023 superiore alle 27 volte, quando «i merchant acquirer europei Nexi e Worldline trattano oggi rispettivamente a 13 e 15 volte». A Londra i titoli Network International volano del 20% circa. Anche Worldline sale alla Borsa di Parigi.