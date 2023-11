Nexi conferma i target, ricavi a 2,45 miliardi nei 9 mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nei primi nove mesi dell’anno, i ricavi di Nexi si sono attestati a 2.448,8 milioni di euro, in crescita del 7,0% rispetto allo stesso periodo del 2022, e l’Ebitda è stato pari a 1.267,7 milioni, in crescita del 10,2% rispetto all’anno precedente. L’Ebitda Margin si è attestato al 52%, con un incremento di 149 punti base. Lo comunica il gruppo.

In linea con l’evoluzione attesa, nel terzo trimestre del 2023 i ricavi si sono attestati a 871,7 milioni, in crescita del 5,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un confronto su anno più difficile durante il periodo estivo. L’Ebitda nel trimestre è stato pari a 495,8 milioni, in aumento dell’8,0% rispetto all’anno precedente, e l’Ebitda Margin ha raggiunto il 57%, con un incremento di 156 punti base rispetto al terzo trimestre del 2022. Nei primo nove mesi, fa sapere ancora Nexi, i costi totali ammontano a 1.181,1 milioni di euro, in crescita del 3,8% su anno, con leva operativa, controllo dei costi e sinergie che hanno parzialmente compensato le pressioni inflazionistiche. In riferimento al terzo trimestre, i costi totali ammontano a 375,9 milioni, in aumento dell’1,3% rispetto all’anno precedente.

Loading...

Al 30 settembre 2023, la posizione finanziaria netta gestionale è scesa a 5.348 milioni di euro e il rapporto posizione finanziaria netta/Ebitda è diminuito a 3,1x, in linea con il piano. La leva finanziaria pro-forma che invece include le sinergie run-rate si attesta a circa 2,8x. La weighted average maturity è di circa 3,3 anni con un costo cash medio del debito al lordo delle imposte sostanzialmente stabile pari a circa il 2,84%. Nexi conferma la guidance 2023, che prevede ricavi in crescira di oltre il 7% su anno; Ebitda oltre il 10% di crescita su anno; excess cash generation di almeno 600 milioni di euro; leva finanziaria netta a circa 2.9x l’Ebitda (circa 2.6x l’Ebitda incluse le run-rate synergies); utile per azione normalizzato a oltre il 10% di crescita su anno.

Vendute attività identità digitale in Nord Europa

Nexi ha siglato la vendita del business relativo alle attività digitali nei paesi nordici a In Groupe per un corrispettivo massimo di 127,5 milioni. È quanto annuncia il gruppo di sistemi di pagamento in una nota. Il corrispettivo comprende una componente upfront di 90 milioni e fino a un massimo di 37,5 milioni sotto forma di earn-out subordinati al raggiungimento di certi obiettivi finanziari. Le attività erano classificate come in vendita a partire dal 2023 e si prevede che genereranno circa 11 milioni di ebitda run-rate quest’anno. «Il closing dell’operazione è previsto entro l’estate del 2024, subordinato a diverse condizioni sospensive, ivi inclusa l’approvazione regolamentare in Danimarca».