Nexi debole a Piazza Affari dopo il taglio del target price di Morgan Stanley

Nexi debole a Piazza Affari (FTSE MIB), dopo che Morgan Stanley ha tagliato il target price da 10 euro a 7,75 euro. “Siamo cauti sulla crescita di Nexi nel 2024 e vediamo un rischio per la guidance a medio termine”, in attesa della chiusura del 2023, spiegano gli analisti. In generale la valutazione sul settore dei pagamenti online in Europa è passata da “attraente” a “in linea”, a causa dei “rischi legati alle integrazioni su fusioni e acquisizioni, al costo del capitale, alle spese non ricorrenti e agli oneri normativi complessivamente più elevati”.

Cala anche la principale concorrente Wordline, che scende a Parigi (CAC 40), nonostante il target price sia salito da 8,90 euro a 10,90. Rispetto all’azienda francese, dicono gli analisti, “riteniamo che l’impatto dei venti contrari sia meno pronunciato che non vi siano problemi legati alla chiusura degli esercizi commerciali o al coinvolgimento delle autorità di regolamentazione. Tuttavia, dato che le pressioni macro probabilmente persisteranno, abbiamo tagliato le nostre previsioni e ora ci aspettiamo una crescita organica del 5% circa nell'esercizio 24-25 (al di sotto del consenso su tutte le metriche)”. Per il prossimo esercizio, l’attesa è che Nexi punti, come Wordline, “sulla generazione di Free cash flow e sulla riduzione del debito”.

Più positiva la valutazione degli analisti di Equita, che vedono il target price a 9,50 euro e lasciano inalterate le ipotesi di fatturato, visto in crescita organica del + 7% per il 2023 e del +5,5% per il 2024, e di Ebitda. Includono tuttavia un “minore contributo da parte delle attività detenute per la vendita (utile 8 mln contro i 12 della previsione precedente) e un tax rate del 33%, leggermente superiore alla stima precedente”.