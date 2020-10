Nexi in discesa dopo il collocamento della quota dei fondi Mercury

(7146)

Il pacchetto del 13,4% collocalto a 15,50 euro, a sconto dell'8% rispetto alla chiusura di ieri. Per Mercury incasso da 1,3 miliardi di euro

Nexi non ha fatto prezzo nelle prime battute di contrattazione in Borsa mercoledì 7 ottobre, per poi entrare con un calo del 5,6% a 15,91 euro e proseguire in forte discesa. Le vendite arrivano dopo il collocamento da parte dei fondi Mercury di una parte della loro quota a 15,50 euro, un prezzo a sconto dell'8% rispetto alla chiusura di ieri. Nel dettaglio, Mercury Uk Holdco, il veicolo dei fondi Bain Capital, Advent e Clessidra, ha ceduto ad investitori istituzionali tramite una procedura di bookbuilding accelerato 84 milioni di azioni Nexi, corrispondenti al 13,4% del capitale ed al 40% della propria partecipazione complessiva, che passa quindi dal 30,4% al 20% del capitale di Nexi.

Accordo di lock-up sulla quota restante

Mercury, che dalla vendita incassa 1,3 miliardi di euro, si è impegnata con le banche collocatrici a un periodo di lock up sul restante pacchetto azionario di Nexi, pari a 126 milioni di azioni e corrispondente al 20,1% del capitale ovvero al 14% del capitale pro-forma post fusione con Sia. Il lock up riguarderà il 100% delle azioni nelle mani di Mercury per i primi 6 mesi successivi al closing dell`operazione Sia (quindi a fine 2021/inizio 2022) e il 50% della partecipazione per i successivi 12 mesi a determinate condizioni (quindi nell`estate 2022). Barclays, Citigroup e Goldman Sachs hanno agito come joint global coordinators e Joint Bookrunners. Rothschild è l'advisor di Mercury.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)