Nexi chiude su Nets: nasce il leader europeo da 2,9 miliardi di ricavi

La governance

Il nuovo gruppo sarà controllato, al closing di entrambe le fusioni con Nets e SIA, da CDP al 17%, Hellman & Friedman al 16%, Advent International & Bain Capital al 10%, Mercury UK al 10%, Intesa Sanpaolo al 5%, GIC al 3% con un flottante pari a circa il 38% che rimarrà quotato su Borsa Italiana. La 'nuova' Nexi, dopo la fusione con Nets sarà sempre guidata da Paolo Bertoluzzo e Michaela Castelli rimarrà presidente: l'attuale Group CEO di Nets, Bo Nilsson, diventerà membro non-esecutivo del cda e assumerà la carica di presidente di Nets. Hellman & Friedman (che guida il consorzio di fondi che controllano Nets) nominerà anche un altro membro del Cda al completamento dell'operazione.

La pattuglia degli advisor

Nell'operazione Nexi è assistita da HSBC, Centerview, BofA Securities e Goldman Sachs come advisor finanziari, Legance e Linklaters come advisor legali, Bain&Co e Alix come advisor industriali, PWC come advisor per la due diligence finanziaria e contabile e KPMG come advisor per gli aspetti fiscali. Il Comitato per le Operazioni con parti correlate di Nexi si è avvalso del parere di Lazard e del prof. Gabriele Villa come advisor finanziari.e dello Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati come advisor legali. Nets è assistita da Credit Suisse e JP Morgan come lead financial advisors con Deutche Bank e Morgan Stanley come additional financial advisors, Freshfields Bruckhaus Deringer come advisor legale e Ernst&Young come advisor per la due diligence finanziaria e contabile e per gli aspetti fiscali. Mercury UK è assistita da Mediobanca, Citi e Barclays come advisor finanziari e da Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali.