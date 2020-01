Nexi, i fondi vendono un pacchetto del 7,7% e scendono al 52,4% di Andrea Fontana

(13697)

1' di lettura

I fondi di private equity che controllano Nexi hanno collocato un pacchetto di azioni pari al 7,7% del capitale a un prezzo per azione di 11,60 euro, a fronte di una chiusura di Borsa di ieri a 12,384. Lo sconto è quindi del 6,3% circa sui valori di ieri. In una nota, Mercury Uk Holdco (il veicolo dei fondi Bain Capital, Clessidra e Advent) precisa che a valle della vendita manterrà una quota del 52,4%. Mercury - che ha Rothschild come financial adviser - ha concordato con i collocatori un periodo di lock-up di 90 giorni durante il quale non potrà vendere ulteriori titoli. L'operazione di collocamento è stata guidata da Goldman Sachs e Citigroup come Joint Global Coordinators e joint bookrunners e da Barclays, Banca Imi e Mediobanca come Joint bookrunners. Il titolo a Piazza Affari perde oltre due e punti percentuali dopo il collocamento.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)