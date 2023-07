Nexi rallenta dopo il rally, il mercato ragiona su possibili cessioni non-core

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sotto i riflettori Nexi a Piazza Affari, mentre, secondo indiscrezioni di stampa, la società starebbe valutando possibili cessioni di asset non-core dal valore complessivo di 800-900 milioni di euro. Il titolo, che ha chiuso la precedente ottava da protagonista (+5,7%, contro il -1,6% del FTSE MIB), viaggia con il freno a mano tirato, mentre il listino principale è appena sopra la parità. Secondo La Repubblica, Nexi sarebbe in trattative avanzate per la vendita dell’asset non-core NemId (il nome è stato cambiato di recente in MitId), una piattaforma per l’identità digitale in Danimarca, dal valore stimato tra i 110 e i 130 milioni. Altro asset in vendita sarevve RatePay, il cui valore è invece stimato tra 700 e 800 milioni.

«Stimiamo che le attività discontinuate generino circa 20 milioni di utile netto nel 2023», sottolineano gli analisti di Equita. Valorizzare alcune attività non core, ovvero non strettamente legate ai pagamenti, dovrebbe consentire a Nexi di concentrarsi sul business dei pagamenti. Il quotidiano riporta anche che Banco Bpm avrebbe ristretto a Bcc Pay e Nexi i possibili acquirenti per le attività di pagamento (il valore dell'operazione sarebbe di circa 600 milioni). «La valorizzazione delle attività non-core è nella strategia del gruppo annunciata durante il Capital Market Day dello scorso settembre e la vendita dei due asset alle cifre riportate sarebbe dunque una notizia positiva, per finanziare i prossimi deal (come appunto Banco Bpm) e a ccelerare il processo di de-leverage», spiegano gli analisti di Intermonte, sottolineando che «tuttavia non sono note le tempistiche, in particolar modo per RatePay, il cui modello di business è stato fortemente impattato dal rialzo dei tassi e la cui valutazione è calata di conseguenza (nostre stime puntavano a un valore superiore al miliardo di euro pre-rialzo tassi)».