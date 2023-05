Nexi in rialzo, guidance confermata dopo I trim nelle attese e aprile positivo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nexi torna ai livelli di fine aprile in area 7,6 euro grazie ai conti trimestrali, che hanno mostrato ricavi leggermente migliori delle previsioni, e alla conferma della guidance per il resto del 2023. Il titolo è tra i migliori del FTSE MIB. Nel periodo gennaio-marzo, grazie anche al confronto con un pari periodo che scontava ancora l'effetto Covid, i ricavi sono aumentati del 9% a 741,7 milioni di euro (732 milioni il consensus degli analisti) mentre l'ebitda è aumentato del 13,6% a 335,7 milioni attestandosi sostanzialmente in linea con le attese. I costi sono aumentati del 5,5% a 406 milioni.

Il ceo Bertoluzzo, nel presentare i numeri agli analisti, ha parlato di un trimestre in linea con le previsioni e con la guidance: per questo motivo è stato confermata la stima di un incremento di oltre il 7% dei ricavi nel 2023 considerando che il primo trimestre dovrebbe essere il più brillante dell'esercizio. Il secondo trimestre è comunque iniziato con buoni segnali dal punto di vista dei volumi visto che, secondo quanto annunciato, aprile ha mostrato una crescita a doppia cifra in tutte le aree geografiche dove opera il gruppo dei sistemi di pagamento. I risultati aumentano la visibilità sulle stime annuali, è il commento di Intermonte. Il fattore positivo dei risultati del primo trimestre è sicuramente la maggiore crescita like-for-like delle sales - sottolinea Equita Sim - mentre il fattore negativo, per lo meno rispetto al consenso, «è la crescita dei costi pari al 5,5% con costo del personale a +8,8% per investimenti nelle aree ad alta crescita e pressione inflazionistica».