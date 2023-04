Nexi in rialzo, indicazioni positive da trimestrale Worldline

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Gli acquisti premiano Nexi a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo dei pagamenti sono in rialzo, in una seduta pesante per il comparto bancario e finanziario. Le quotazioni, spiegano dalle sale operative, beneficiano delle indicazioni arrivata dalla trimestrale di Worldline. Nei primi tre mesi del 2023 il gruppo francese ha registrato ricavi in crescita del 9,2% in termini organici.

La società ha segnalato in particolare un buon inizio nelle attività appena integrate in Italia e Grecia. Confermata la guidance per l'intero 2023, con ricavi visti in crescita organica dell'8-10% e margine operativo in crescita di più di 100 punti base. Numeri che hanno implicazioni positive per Nexi, «che crediamo possa beneficiare degli stessi trend positivi soprattutto nel segmento Merchant Services», notano gli analsiti di Intermonte.