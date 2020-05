Nexi sale in Borsa, con Microsoft per trasformazione digitale banche

1' di lettura

Acquisti su Nexi a Piazza Affari: il titolo segna una delle performance migliori, in un listino cauto. Dal minimo di 8,5 euro del 19 marzo, le azioni sono risalite fino a puntare ai 15 euro (14,3 il 27 aprile, con un +58%) per poi rallentare il passo in area 13,5 euro. Nella seduta di mercoledì 6 maggio li acquisti sono favoriti dalla notizia dell'alleanza con Microsoft per accelerare la trasformazione digitale delle banche italiane.

"Riteniamo la notizia positiva - dicono gli analisti di Equita - in quanto in prospettiva il progetto può aumentare la diversificazione delle fonti di ricavo di Nexi anche se ad oggi l`impatto quantitativo non è materiale". Equita ha un giudizio hold sul titolo con target price a 13,5 euro. Microsoft infatti ha aderito a Nexi Open, il progetto di Nexi per l`open banking. Per facilitare questa transizione Nexi ha selezionato e radunato in un unico ecosistema tecnologie proprietarie, startup fintech (Credit Kudos, Meniga, Responsive), incubatori (Plug and Play), consulenti (Bain &Co), insurtech (Yolo, Net Insurance) e aziende IT. Al catalogo di Nexi Open avranno accesso banche, istituzioni finanziarie e aziende interessate a uno o più soluzioni di open banking: dall`aggregatore di conti correnti all`analisi del merito creditizio, dalla gestione finanziaria all`assicurazione istantanea. Gradualmente la società allargherà il novero di partner che al momento sono una decina. Fra questi, appunto, Microsoft che offrirà cloud e intelligenza artificiale per estrarre il massimo dai dati bancari, migliorando la conoscenza dei clienti e abilitando nuovi servizi.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)