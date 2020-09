Nexi sale in Borsa, trattative con Sia «in stato avanzato»

Resta aperta la questione del ruolo di Poste ma il mercato scommette su una chiusura a breve. Analisti positivi

1' di lettura

Nexi positiva a Piazza Affari, in una seduta di debolezza per i principali listini europei. Le quotazioni sono sostenute delle nuove indiscrezioni sulle trattative in corso per l'ipotesi di aggregazione con Sia. Secondo indiscrezioni di stampa, il rinnovo dell'accordo tra Sia e UniCredit, suo principale cliente, vedrebbe un'estensione dell'accordo di processing dal 2026 al 2036 a fronte del quale Sia avrebbe concesso a UniCredit condizioni più favorevoli.

Resta aperta la questione del ruolo di Poste

Si tratta di un elemento fondamentale per determinare i rapporti di concambio, ma resterebbe ancora da definire come e quando verranno pagate da Sia le commissioni in anticipo, prima di firmare il rinnovo. Altra questione aperta è il ruolo di Poste, che ha un contratto con Sia e una quota indiretta del 17% nel capitale, ma in vista della fusione «dovrebbe rinunciare ai suoi diritti di governance perché potrebbero sorgere futuri conflitti con gli altri clienti di Nexi». La trattativa tra Nexi e Sia sarebbe in ogni caso «in stato avanzato» e la firma di un memorandum of understanding potrebbe essere vicina.

Per Equita la fusione sarebbe positiva

«Come detto più volte nel caso l`operazione di fusione con Sia fosse confermata sarebbe strategicamente positiva per Nexi in quanto migliorerebbe il suo posizionamento nella catena del valore e aumenterebbe la diversificazione della clientela per tipologia e geografia mentre l`impatto finanziario sarebbe di un aumento degli utili per azione del 9% ipotizzando un prezzo pagato in linea con i propri multipli e quelli di Worldline, sinergie di 100milioni e deal 100% equity», commentano gli analisti di Equita.

(Il Sole 24 ore Radiocor)