Nexi scatta in scia al nuovo piano industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nexi sugli scudi a Piazza Affari nel giorno della presentazione del piano industriale alla comunità finanziaria. La società stima una crescita media annua del 9% circa per i ricavi e del 14% circa per il margine operativo lordo nel periodo 2021-25. L'ebitda margin è atteso in aumento di circa 900 punti base entro il 2025 (48% a fine 2021). Nel periodo 2023-25 il gruppo si aspetta di generare un excess capital di circa 2,8 miliardi di euro che permetterà a Nexi di «esplorare una serie di opportunità 'value accretive' per tutti gli azionisti».

Nel piano il gruppo conta di portare nel 2025 il rapporto tra indebitamento finanziario netto ed ebitda nel range di 1-1,5 volte. La crescita dell'utile netto normalizzato è stimata al 20% medio annuo. Sono inoltre state riviste al rialzo le previsioni sulle sinergie cash realizzabili dall'integrazione con Nets e Sia, indicando un target di circa 405 milioni di euro a fronte 320 precedentemente annunciati. Tra l'altro l’ad del gruppo, Paolo Bertoluzzo, ha sottolineato che Nexi vanta un business «molto resiliente».

Gli analisti di Equita, a caldo, hanno confermato la raccomandazione di Buy sulle azioni Nexi, con target di prezzo a 14 euro. «I target sono sostanzialmente in linea con le nostre stime, mentre sono superiori a quelle di consenso e implicano un solido profilo di crescita organica sia dei ricavi che dell’utile netto, con una forte riduzione dell’indebitamento», hanno commentato ricordando che gli obiettivi «appaiano molto simili a quelli presentati nel 2021 da Worldline». Nexi, però, quota con uno sconto del 20% circa rispetto alla concorrente francese. Anche Banca Akros raccomanda di acquistare le azioni per le quali prevede un target di prezzo a 13,5 euro. «I target rassicurano il mercato sulle prospettive di crescita del gruppo e sulla sua capacità di ridurre l’indebitamento nel medio-lungo periodo», hanno fatto notare.