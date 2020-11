Nexi si risveglia dopo esclusiva con Nets, per broker alleanza strategica

(7146)

Dopo la prima reazione negativa torna l'interesse sul titolo. Per gli analisti operazione impegnativa ma che rafforza la posizione online

Nexi si risveglia in Borsa dopo la prima reazione negativa (-2% nella seduta di lunedì 2 novembre) all'annuncio delle trattative in esclusiva per l'aggregazione con il gruppo nordeuropeo Nets: una flessione che gli analisti di Equita Sim alla percezione del mercato di una combinazione con una società a crescita bassa rispetto a Nexi. Secondo Ubs, una nuova impegnativa operazione straordinaria, dopo quella appena annunciata con Sia e non ancora completata, potrebbe "sovraccaricare il management e distrarlo dal capitalizzare le opportunità sul mercato italiano" anche se, allo stesso tempo, trasformerebbe la storia di Nexi da player italiano dei pagamenti a gruppo pan-europeo in competizione diretta con i francesi Worldline.

Rischi nell'operazione, ma aumenta la presenza online

Nella seduta di martedì 3 novembre le quotazioni di Nexi salgono di oltre due punti percentuali (facendo poco meglio del Ftse Mib). Per gli analisti di Oddo Securities, l'acquisizione di Nets rappresenta "un'eccellente opportunità strategica" per Nexi di accelerare nell'espansione internazionale e nella diversificazione con un partner leader nei Paesi scandinavi ma forte anche nell'Europa centrale e orientale (Germania e Polonia in primis). Inoltre consentirebbe a Nexi di aumentare la presenza nel segmento online. Secondo Oddo ci sono rischi legati all'esecuzione dell'operazione ma non dovrebbe essere difficile tenerli sotto controllo. Gli analisti di Jefferies aggiungono che la posizione di mercato di Nets sembra essere significativamente complementare con Sia nelle regioni di lingua tedesca e in quelle dell'Europa centro-orientale e sud-orientale: questo quindi sarebbe ulteriormente coerente con la strategia di consolidamento della catena del valore da parte di Nexi anche perché gli istituti partner come Intesa Sanpaolo e Unicredit vantano una ampia presenza nelle stesse aree.

