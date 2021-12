Nexi sotto la lente. E' scattato il conto alla rovescia per la fusione con Sia

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Nexii sotto la lente mentre è scattato il conto alla rovescia per la fusione con Sia, che sarà effettiva dal primo gennaio 2022. La società, intanto, ha pubblicato il prospetto informativo sull’operazione. I titoli sono in rialzo, anche se va considerato che nell'ultimo periodo hanno vissuto una fase di debolezza: dal picco dell scorso 26 ottobre a oggi hanno perso circa il 20%.



Da inizio 2022, a seguito della fusione con Sia, saranno quotate le circa 270 milioni di azioni Nexi di nuova emissione assegnate in concambio agli azionisti dell'azienda incorporata. Così il numero complessivo di azioni della società sarà pari a circa 1.310 milioni. Gli analisti di Equita hanno apprezzato le indicazioni contenute nel prospetto informativo, che fornisce un punto sull’andamento successivo al terzo trimestre. «Sebbene i dati non siano presentati in modo proforma, come invece riporta Nexi, ma su base IFRS, ossia con il business Intesa e Nets consolidati rispettivamente dal luglio 2020 e dal luglio 2021, riteniamo che le indicazioni siano coerenti con l’outlook fornito per l’intero 2021, indicato in occasione della diffusione dei conti del terzo trimestre», hanno commentato gli esperti. In particolare, Nexi stand-alone, su base IFRS, ha mostrato una crescita dei ricavi/ebitda non inferiore al 16%/17% da inizio anno alla data del prospetto informativo, mentre con Nets (sempre su base IFRS) la crescita è non inferiore al 77%/67%. «Riteniamo che questo si traduca in una crescita dei ricavi per il 2021, su base proforma, del 10% circa e dell’ebitda fra 11% e 13%, con un quarto trimestre sostanzialmente in linea con i trend dei primi nove mesi dell’anno, poco impattato dalla situazione Covid-19», hanno spiegato ancora gli analisti di Equita. Per Sia la crescita per il 2021 è stata confermata al 10% per i ricavi e del 15% a livello di Ebitda. Equita consiglia di acquistare le Nexi (‘Buy’), per le quali stima un target di prezzo a 20 euro. Del resto, hanno sottolineato gli esperti, il titolo tratta a 10 volte il rapporto tra enterprise value ed ebitda e 18 volte il rapporto tra prezzo e utili previsti al 2023, ossia nell’estremo basso del range dall’ipo.