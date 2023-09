Nexi in vetta, analisti positivi su mercato pagamenti digitrali

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - In una giornata in cui Piazza Affari procede con il freno a mano tirato (FTSE MIB), Nexii si distingue in positivo ed è tra le migliori, sostenuta dai numeri che indicano un miglioramento del mercato dei pagamenti digitali. Infatti, secondo l’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments di Nomisma, Assofin e Ipsos, nel 2022, in Italia, il numero di transazioni digitali è cresciuto del 16% rispetto al 2021, un valore che sale al 21% per i pagamenti effettuati con carte (debito, credito e prepagate).

«I dati sono supportive per Nexi che attualmente si posiziona come il principale operatore italiano nel settore in grado di sfruttare il trend», sottolineano gli analisti di Intermonte, che conferma la valutazione 'outperform' con obiettivo di prezzo di 11,4 euro. Tornando al report e guardando al valore complessivo del transato, la crescita si attesta al 21% anno su anno a 391 miliardi. Considerando le sole carte di debito, il numero di operazioni è cresciuto del 25% rispetto al 2021 con il valore complessivo del transato che ha superato i 225 miliardi.

Riguardo le carte di credito, il valore del transato ha superato i 101 miliardi (+20%) con anche il numero delle transazioni che cresce a doppia cifra, seppure a un passo inferiore a quello del 2021. «Dal 2019 i pagamenti in contanti sono in calo in Italia. La pandemia ha accelerato la tendenza verso i pagamenti elettronici e, in particolare, verso l'uso di pagamenti con carta contactless. Ci aspettiamo che il trend di shift verso i pagamenti digitali sia confermato anche per il 2023 e per i prossimi anni anche se con tassi di crescita più contenuti», spiegano gli analisti di Intermonte, sottolineando che «il mercato italiano è destinato a livelli di crescita anche superiori rispetto ad altri Paesi europei». Nel 2022 in l’Italia il 69% dei pagamenti è stato ancora eseguito tramite contati, al quart’ultimo posto tra le nazioni europee. «Ci aspettiamo che il posizionamento di Nexi in mercati sotto penetrati come quello italiano possa essere un boost importante per la crescita del business», aggiunge Intermonte.