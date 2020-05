Nexi vola in Borsa con boom e-commerce. Per analisti Covid accelera trend online A far impennare il titolo sono i dati, frutto di uno studio Mastercard, che dimostrano il boom degli acquisti digitali in Italia a causa dell’emergenza coronavirus di Enrico Miele

L’impennata dell’e-commerce mette le ali al titolo Nexi che guida il listino principale milanese con un guadagno superiore all'8% e le azioni scambiate sopra quota 14 euro. A far impennare il titolo sono i dati, frutto di uno studio Mastercard, che dimostrano il boom degli acquisti digitali in Italia a causa dell’emergenza coronavirus. Lo shopping digitale, infatti, ha superato «tutte le altre forme di acquisto nel corso della prima settimana del mese di maggio», con oltre la metà dei consumatori italiani che dichiara di fare numerosi acquisti online (59%) relativi a beni di prima necessità (le cui vendite digitali aumentano del 44%), ma anche di intrattenersi (il 36%) con esperienze virtuali che spaziano dalla visione di film e serie tv a lezioni di cucina, passando per sessioni di fitness virtuali.

Per analisti, Covid spinge «pagamenti alternativi»

Questo, tra le altre cose, si traduce anche in un aumento dei servizi di pagamento digitale (e relative commissioni). I dati, spiegano infatti gli analisti di una Sim milanese, dimostrano come l’emergenza Covid-19 «stia accelerando dei trend strutturali – online shopping, uso di metodi di pagamento alternativi al cash, ma anche online banking – nelle abitudini di spesa della popolazione». E sebbene sul breve termine si osservi «un calo significativo dei livelli di spesa in termini assoluti», secondo gli esperti «nel medio-lungo termine potrebbe accelerare determinati comportamenti di spesa e abitudini favorevoli a società come Nexi, ma anche Poste o Fineco».

