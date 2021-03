Next Generation EU, cos’è e perché l’Europa deve correre sui fondi per la ripresa dal Covid

Fra gli osservati speciali ci sono economie come quella di Spagna e ovviamente Italia, con i suoi oltre 200 miliardi di euro in arrivo: «Si tratta di paesi che non hanno dei precedenti felici, per quanto riguarda la spesa dei fondi Ue - dice Zsolt Darvas di Bruegel,un think tank belga - Se i soldi verranno spesi male, questo potrebbe accrescere le tensioni interne alla Ue e impedire che misure simili di solidarietà vengano applicate in futuro».

Dal Parlamento Ue, c’è chi spera che prevalga il sentimento contrario. «Bisogna evitare che questo diventi un nuovo strumento di divisioni - dice Tinagli - Spero che tutti i paesi capiscano la portata di questa sfida e quanto sia difficile mettere a terra dei progetti. Deve prevalere l’unità, non gli scontri».

L’ago della bilancia torna ancora sulla qualità dei piani che saranno presentati a Bruxelles e, ovviamente, la capacità di attuarli in tempi rapidi. In realtà, non è che ci siano sono troppo alternative: «Se noi torniamo a crescere sui soliti valori di zero virgola con il nostro debito non riusciamo a ripagare il debito - dice Altomonte, della Bocconi - Quindi o facciamo aumentare la crescita o ci troviamo di fronte a un baratro».