Next14, la scale-up del marketing digitale cresce a doppia cifra Next 14 è tra le aziende digitali italiane a più alto tasso di crescita, con un fatturato 2019 di circa 28 milioni di euro (+ 11% rispetto al 2018) di cui 3 milioni in Spagna, un Ebitda di circa 3 milioni di euro (+20% rispetto al 2018). Ed è pienamente profittevole dal 2017 di Alberto Annicchiarico

Il presidente e ceo di Next14, Marco Ferrari

Decoding lifestyle è un po' come dire: interpretare i comportamenti delle persone per anticiparne i bisogni. È così che nasce la nuova identità di Next 14, gruppo che ha radici a Parma, città del presidente e ceo Marco Ferrari, (fresca di leadership regionale della classifica della qualità della vita del Sole 24 ORE) e sede pulsante nel cuore della Milano che innova, via Tortona.



È una storia italiana di successo quella di Next 14, nata nel 2014 dall’idea di tre fondatori: oltre a Ferrari (44,84% del capitale), Marco Franciosa (7,32%) e Matteo Scortegagna (7,18%). Ma sostenuta anche da una quindicina di investitori, fra i quali Marina Salamon e Guido Barilla.



Next 14 significa tecnologie per il marketing online e offline. Il gruppo è attivo in Italia e Spagna. È istruttivo confrontarsi con i nomi dei principali servizi che fornisce, attraverso i propri team specializzati: Programmatic Advertising, TV Advertising Automation, Data activation, Content & Storytelling, Media Strategy e Consultancy, Publisher Monetization, Proximity Marketing Advertising, Live People Analytics, Multichannel Trading e Amazon Agency.



Next14 si avvale di una piattaforma, NextOne, risultato di un lavoro di anni di ricerca e sviluppo Complicato? Sì. Il tutto si riassume in un miliardo di pagine web tracciate, 103 milioni di eventi geo-localizzati raccolti quotidianamente, 22,4 milioni di profili utente-consumatore, e 12.200 sensori posizionati sul territorio. Se pensavate di essere soli mentre fate shopping, forse vi era sfuggito che intanto la tecnologia ha fatto passi da gigante.

Da Nex14, al lavoro

«Fino a qualche tempo - racconta Marco Ferrari - fa bastava leggere i percorsi di navigazione su un pc, ovviamente in modo anonimo. Si profilava meglio il target attraverso la conoscenza delle storie di navigazione su pc e mobile. Cosa sta accadendo invece di molto interessante nell'ultimo anno e mezzo? È il mondo offline, compreso il negozio, che è diventato un inaspettato generatore di informazioni. Come e più dell'online. Perché la vita vera è fuori, offline, compresi i negozi, che ormai incrociano i due mondi». Un esempio? «Se un profilo visita tre volte la settimana dei siti di e-commerce di scarpe da ginnastica e poi ogni sabato mattina frequenta un grande parco, che tale profilo rientri nel segmento runner è più di un opinione».