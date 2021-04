3' di lettura

Poter comunicare da qualsiasi luogo in maniera semplice e veloce è sempre più importante per tutti, ma per le aziende, soprattutto in questo periodo storico, è fondamentale. Superare le barriere geografiche, mettersi in contatto con colleghi, fornitori e clienti ovunque essi siano nel giro di pochi secondi è una prerogativa imprescindibile per ogni business, piccolo o grande che sia.



Eppure, secondo il report dell'Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano, solo il 26% delle PMI Italiane avrebbe adottato quei servizi e quelle tecnologie che sono alla base di un modello di comunicazione aziendale vincente ed efficiente, all'altezza delle sfide del mercato contemporaneo.



Questi dati sono la fotografia di un tessuto di imprese che fatica a rendersi davvero competitivo e a stare al passo coi tempi: basti pensare che, secondo le più recenti previsioni, nel 2024 ancora il 58% dei PBX in Europa sarà installato fisicamente presso le aziende, ma l'infrastruttura ISDN – cioè la rete di telecomunicazione che consente la trasmissione della fonia offline – sarà dismessa nei prossimi anni. Per questo il processo di digitalizzazione e in particolare il passaggio al centralino in cloud sarà ancor più di vitale importanza nei prossimi anni.



Il 2020, però, ci ha dimostrato che questo non deve essere solo uno dei tanti problemi da affrontare “domani”, ma un vero e proprio percorso da seguire passo dopo passo a partire da oggi. Ad esempio, la gestione interna dello smart working ha fatto la differenza tra le aziende che sono riuscite a lavorare esattamente come in precedenza e quelle che all'improvviso si sono ritrovate ad affrontare quotidiani ritardi nelle comunicazioni, impossibilità di essere raggiunti dai clienti, incomprensioni e malumori. Ma affrontare una sfida come quella dello smart working è semplice, se si sa come farlo e se si hanno strumenti adatti.





NFON, bonus di €40 a utente se dismetti il vecchio centralino e passi al cloud

Proprio per questi motivi NFON, unico vero provider di servizi cloud PBX paneuropeo, lancia una nuova iniziativa per aiutare le imprese nel loro processo di digitalizzazione: “Il cloud è servito”, promozione valida fino al 30 Aprile, che prevede un bonus di 40€ per ogni interno telefonico attivato con Cloudya, il sistema telefonico in cloud di NFON. C'è un solo requisito: dismettere il proprio centralino aziendale.



Cosa cambia con Cloudya?



Guasti del centralino, spese di manutenzione e impossibilità di fare smart working saranno solo un lontano ricordo. NFON offre un sistema telefonico sempre aggiornato ed efficiente, con attivazione istantanea per garantire a ogni azienda un passaggio al cloud senza interruzioni.



Con Cloudya è facilissimo restare connessi e gestire le comunicazioni aziendali a 360 gradi, consentendo ai dipendenti di essere sempre reperibili, indipendentemente dal proprio luogo di lavoro. Una comunicazione semplice e veloce favorisce un modo di collaborare meno stressante e più efficiente, anche perché con Cloudya è possibile integrare diversi strumenti utili a ogni tipo di business, come Microsoft Teams.



Che si tratti del PC della postazione fissa in ufficio, del telefono aziendale, del proprio smartphone o del proprio tablet, la semplificazione è la regola: una volta effettuato il login con le credenziali personali, l'utente è in grado di fare e ricevere chiamate attraverso una semplice interfaccia, o visualizzare i dati come se si trovasse in ufficio.



Inoltre, Cloudya è un servizio che si adatta alle esigenze specifiche di ogni azienda, dalla più piccola alla più grande, grazie alla disponibilità fino a 250 mila numeri telefonici (per ogni azienda cliente) anche internazionali e alla semplicità di installazione che non richiede alcun intervento in loco.



Altro elemento chiave è la sicurezza. NFON dispone, infatti, di un'infrastruttura di classe enterprise con architettura georidondante: i suoi tre data center sono tutti in Europa e rispettano standard di sicurezza elevatissimi con soluzioni di crittografia per le chiamate e nel rispetto di tutte le norme europee sulla protezione dei dati.



Tra i casi di successo di NFON c'è quello di Maxi Zoo, azienda leader nel mercato europeo della vendita di alimenti e accessori per animali, che era alla ricerca di una soluzione che potesse collegare rapidamente e con facilità gli oltre 1.500 punti vendita dislocati in tutta Europa. La scelta è ricaduta proprio su Cloudya per l'efficienza, la flessibilità e la rapidità di installazione. Così, NFON ha permesso al cliente di migrare dai sistemi convenzionali a una soluzione cloud disponibile ovunque.



Già 40.000 aziende in Europa hanno scelto NFON, per un totale di più di 500.000 utenti che quotidianamente comunicano all'interno e all'esterno della propria azienda con Cloudya.

È il momento perfetto per dire addio al centralino tradizionale e fare un passo avanti verso comunicazioni più semplici, indipendenti, a prova di futuro.

