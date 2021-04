Nft e mercato dell’arte: «Non siamo di fronte ad una rivoluzione»

Laura Brothers, LONELY1.png, 2014. Immagine della serie “out_4_pizza,” inclusa nella Net Art Anthology di Rhizome

Quindi c'è speculazione in questo momento?

Certo, non è difficile ammetterlo.

E come è possibile tanta speculazione su un'arte che fino ad ora ha fatto fatica ad affermarsi a causa della sua immaterialità?

Ci sono due cose fondamentali che emergono sempre quando si discute della vendita di arte digitale. Il primo è il rischio di obsolescenza: questo è un problema che esiste anche con il “più semplice” file digitale. Ad esempio, per eseguire una semplice operazione come aprire un documento Word è necessaria una varietà di hardware e software e un utente che sappia come interagire con esso attraverso questi strumenti. Un'opera d'arte digitale non è qualcosa che nasce per esistere, ma un artefatto complesso che si basa su codice e altro. Questa minaccia, anche se scarsamente compresa, è stata un problema e non è stata risolta dal nuovo mercato dell'arte digitale.

Ricostruzione di Eduardo Kac, Reabracadabra, 1985, silent, color, digital poem to video, 9.64 x 9.8 x 9.64 in. Courtesy the artist

E la seconda questione?

La scarsità e il fatto che alcune opere d'arte digitali vivano gratuitamente online come siti web che chiunque può apprezzare, o come semplici file che possono essere copiati e viaggiare abbastanza facilmente. I mercati NFT forniscono una risposta a questioni come la provenienza e la circolazione, tuttavia anche le gallerie d'arte lo hanno fatto nel corso degli anni, con vari approcci. Quindi, invece di rivoluzione o rottura, questo momento potrebbe essere piuttosto quello in cui il mercato degli Nft si sta mettendo in pari rispetto a teorie decennali.

L'interesse continuerà a crescere?

Vedremo come andranno le cose tra sei mesi. Tuttavia, è sicuramente un momento unico per l’attenzione e il numero di nuove persone che si interessano a questo settore. Non scomparirà nel nulla, c'è stato un cambiamento.

Petra Cortright, VVEBCAM (2007). Screenshot di pagina YouTube ricostruita. Ricostruzione dalla Net Art Anthology di Rhizome

Chi sono questi nuovi acquirenti?

È un misto. Ci sono alcuni che hanno investito in Ethereum molto tempo fa e hanno visto il suo valore crescere enormemente e ora hanno molto da spendere. C'è una grande eccitazione a livello di comunità: l'idea di sostenere gli artisti, molti dei quali sono poco riconosciuti dal mercato dell'arte contemporanea tradizionale e hanno rischiato vendendo il loro lavoro in questo modo. E così facendo, stanno anche supportando Ethereum come valuta o potenziale blockchain per creare le modalità di organizzazione finanziaria e comunitaria. Una cosa bella che ho osservato tra i mercati NFT è che gli artisti acquistano opere di altri artisti. Un vero senso di cameratismo e sostegno reciproco. A tal fine, è importante tenere presente che la maggior parte delle vendite non sono scambi da record e gran parte del mercato più modesto potrebbe essere sostenibile a lungo termine.