Nft, metaverso e mondo del travel: come compreremo le vacanze con criptovalute

Il ruolo centrale della blockchain

L'esperimento di Cà di Dio avrà un seguito? A domanda, Francesco Ciuccarelli, Cio e Cto del Gruppo Alpitour, non ha dubbi: «Sì, lo avrà sicuramente. Con VOIHotels abbiamo costituito un team di lavoro dedicato, di cui fa parte anche Tripscommunity.com, e stiamo ragionando per il prossimo anno sia in termini di iniziative per la messa in vendita di esperienze uniche in ambito alberghiero sia in fatto di nuove modalità di creazione e distribuzione di un prodotto turistico».

Non manca dunque progettualità per lo sviluppo degli Nft in ambito turistico ma occorre, secondo il manager, distinguere due aspetti: da una parte l'utilizzo delle monete digitali come mero strumento di pagamento, che dipende essenzialmente dalle regolamentazioni e da come si muoveranno governi e autorità, dall'altra l'adozione della blockchain come infrastruttura decentralizzata e il ricorso ai token all'interno di una comunità verticale.

Le criptovalute, a detta di Ciuccarelli, vanno oggi viste come operazioni di marketing o come strategie di investimento difficilmente (ancora) replicabili in Italia, e comunque poco legate all'operatività industriale.

L'uso della “catena dei blocchi”, spiega, «è direttamente collegato all'abilitazione di nuove modalità transazionali in una catena del valore distribuita e all'aggregazione di una massa critica di early adopters intorno ad alcune applicazioni che già interpretano il nuovo paradigma. E questo sta già avvenendo. Oltre agli Nft di cui abbiamo visto un caso molto interessante in chiave loyalty da parte della catena Marriot, c'è il caso del markeplace di cripto currency WindingTree, che ha aperto in ambito travel la strada delle cosiddette Dao, e cioè organizzazioni autonome decentralizzate».

Prospettiva Web 3.0

Decentralizzazione, il passaggio dall'informazione al valore e alla transazione, la sovranità individuale: questi, secondo il Cio e Cto di Gruppo Alpitour, sono gli attributi chiave del concetto del Web3 (o 3.0), e cioè l'idea alla base di una nuova iterazione di Internet che incorpora il decentramento basato su blockchain.