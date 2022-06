Nhood investe in Dropcity, la nuova «casa del design»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un workshop avveniristico per tutti gli architetti e designer che necessitano di spazi adeguati alle loro necessità professionali a Milano in zona Stazione Centrale. Nhood – società internazionale di servizi e consulenza immobiliare specializzata nelle

riqualifiche urbane – ha annunciato, in questi giorni, settimana del Salone del Mobile, “Dropcity”, centro di architettura e design, iniziativa dell’architetto Andrea Caputo

sviluppata grazie a Grandi Stazioni Retail con Nhood in qualità di investitore, sviluppatore e co-gestore di 10mila metri quadrati distribuiti su 28 tunnel lungo via Sammartini che accoglieranno spazi espositivi, atelier di produzione, laboratori di falegnameria, robotica e prototipia avanzata.

Entro il 2024, Dropcity accoglierà un’ampia area destinata alla ricerca, alla didattica e all’esposizione di mostre in spazi dedicati con oltre 400 postazioni di co-working e laboratori a tariffe convenzionate con il Comune di Milano e luoghi di lavoro accessibili a prezzi più competitivi di quelli di mercato, cui si aggiungono spazi espositivi aperti al pubblico e una biblioteca-materioteca in consultazione libera, focalizzata su temi legati al mondo dell’architettura e del design.

In questo contesto Nhood investe 16 milioni di euro per la realizzazione di un progetto che ha l’obiettivo di attrarre competenze dall’Europa e dal mondo e dare vita a un distretto culturale ricco di servizi innovativi specifici per giovani architetti e designer. Il tutto, nella cornice degli storici Magazzini Raccordati di Milano, ulteriore step nel percorso di rigenerazione dell’area della Stazione Centrale.

Dropcity è il secondo passo fondamentale di Nhood nella rigenerazione urbana di Milano dopo la vittoria, un anno fa, del bando internazionale C40 Reinventing Cities per la trasformazione di piazzale Loreto con il progetto “LOCLoreto Open Community”, con Nhood in qualità di investitore e capo-cordata di un team composto da prestigiose aziende e professionisti.