Nibali: «Nessun rimpianto per il ritiro ma il ciclismo continua ad appassionarmi»

Toh, chi si rivede! Vincenzo Nibali. Il nostro caro vecchio Squalo, l’ultimo corridore italiano che, in attesa di qualche degno erede (un Ganna nelle classiche per esempio), susciti ancora rispetto e soggezione in un ciclismo dominato dai giovani leoni che non hanno paura di nulla e di nessuno. Parliamo dell’olandese Van Der Poel, fresco vincitore dell’ultima Sanremo, del belga Wan Aert e dello sloveno Pogacar, il nuovo Merckx del ciclismo mondiale.

Giovani leoni sempre pronti a darsi battaglia come hanno fatto nella Sanremo e come faranno questa domenica 2 aprile al Giro della Fiandre, la classica dei muri che in Belgio conta più di una finale di Champions e che porta più di un milione di appassionati a seguirla come se fossero allo stadio. Una giornata di sana follia che, oltre alla prova maschile, prevede anche la prova femminile e quella per amatori: 16mila ciclisti scatenati pronti a darsi battaglia prima sui pedali e poi davanti a uno spumeggiante calice di birra.

Direte: ma che cosa c’entra Nibali? Il nostro Vincenzo, tra baci e qualche lacrima di commozione, non si è ritirato l’anno scorso dopo ben 18 anni di carriera in cui ha vinto i tre Grandi Giri e due classiche “monumento” come la Milano-Sanremo e il Giro di Lombardia? Non avrà mica cambiato idea? Non avrà già nostalgia di tornare nel gruppo come capita a tanti illustri ex campioni che non riescono a rassegnarsi all’idea di fare un passo indietro, o di ripartire per una seconda vita meno al centro della scena?

No, tranquilli. Da siculo tosto, Nibali, 39 anni il 14 novembre, non ha cambiato idea, anzi. Sembra finalmente rilassato, disteso, ringiovanito, perfino più loquace del solito. Pronto a parlare di se stesso, del suo futuro, della vita e dello sport, degli avversari di un tempo e dei giovani leoni di oggi («È un ciclismo bellissimo, questi ragazzi si danno battaglia con un coraggio e una passione incredibili. E lo fanno da giovanissimi, già a vent’anni. Noi maturavamo dopo, verso i 26 anni, ma io non mi lamento, a me è andata bene così…»).

Insomma, un Nibali in gran forma dialettica ma anche fisica visto che arriva fresco fresco da una scammellata di 8 giorni in Sud Africa, dove ha partecipato in coppia con Samuele Porro alla Cape Epic, una delle più famose corse a tappe di Mountain Bike del mondo. «Eravamo gli “Italian Friends”… Siamo arrivati dietro, in tredicesima posizione, soprattutto a causa mia…», spiega sorridendo Vincenzo. «Non sono uno specialista, volevo divertirmi, fare una cosa che da professionista preferivo evitare per non rischiare di farmi male. E Infatti questa volta ho preso una gran botta alle costole. Ma non importa, ho visto paesaggi fantastici che rimarranno impressi per sempre nel mio cuore. Ma ho anche capito come siamo fortunati noi a vivere in Italia o in Europa. In Sud Africa, ricchezza e povertà estreme sono vicinissime, bastano pochi chilometri a separarle. A volte il contrasto è perfino imbarazzante. Spesso di queste realtà noi ce ne dimentichiamo».