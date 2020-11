Nicastro lancia AideXa, la fintech che fa prestiti a piccole imprese e partite Iva

«AideXa è stata ideata per gli imprenditori – spiega Sforza – e la chiave per rispondere alle reali esigenze di chi fa impresa è in quel “fattore X”, abbiamo intenzione di puntare molto sull'innovazione, sui dati e sul digitale, rimanendo vicini ai clienti grazie ai business banker, consulenti remoti specializzati, sin dal lancio del primo prodotto».

Nel corso della presentazione della nuova iniziativa, i vertici di AideXa hanno detto di «puntare a raggiungere il break even entro tre anni» e di volere arrivare a 100.000 clienti in un orizzonte di cinque anni.