Nice Footwear vola nel giorno del debutto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nice Footwear vola a Piazza Affari, nel giorno del debutto sul mercato Euronext Growth Milan, l'ex Aim. Continua così la serie positiva di esordi di matricole, che ha caratterizzato le ultime settimane. La performance al rialzo era quasi da mettere in conto visto che nella fase di piazzamento delle azioni, la domanda complessiva è risultata pari a oltre 14 volte il quantitativo offerto. Nice Footwear è un'azienda specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport.

Nata nel 2004, la società vanta brand propri, in licenza e per conto terzi (Ellesse, Conte of Florence, Fred Mello e G-Star Raw, per citarne alcuni). Nel bilancio chiuso il 30 aprile 2021 ha totalizzato 21,14 milioni di euro di ricavi, in flessione rispetto ai 24,2 milioni dell'esercizio precedente, mentre l’utile è salito da 566mila a 879mila euro.

«La quotazione su Euronext Growth Milan - ha di recente spiegato il presidente e ceo, Bruno Conterno - è un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita e rappresenta un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo imminenti e futuri», tra i quali, aveva indicato l'imprenditore, la creazione di un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneaker.

In fase di collocamento sono stati assegnati gratuitamente warrant ai sottoscrittori (1 warrant ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte). Un'ulteriore assegnazione gratuita è prevista per tutti gli azionisti che manterranno le azioni post quotazione (nel rapporto di 1 warrant ogni 10 azioni ordinarie possedute).