Nicholas Mangan

Nicholas Mangan (1979) realizza un lavoro politicizzato dove è messa in crisi la narrazione comunemente accettata. Artista multidisciplinare lavora con una varietà di media, la sua fascia di prezzo oscilla da circa 5.000 AU$ per un'opera fotografica 2D a circa 200.000 AU$ per un'installa- zione di grandi dimensioni (da Sutton Gallery Melbourne).

Nicholas Mangan, Ancient Lights (Briliant Errors) #5, 2016

Courtesy of the artist and Sutton Gallery, Melbourne.