Nickel col turbo: +70% da gennaio per il metallo di acciaio inox (e batterie)

Il divieto – mirato a trattenere valore aggiunto in patria – era stato introdotto una prima volta nel 2014, poi cancellato nel 2017 e infine reintrodotto l’anno scorso, con termini meno rigidi: l’avvio sarebbe dovuto essere a gennaio 2022, per dare tempo alle minerarie di costruire fonderie nel Paese. Ma Giakarta, che grazie alle sue materie prime sogna di diventare un hub delle batterie, ha deciso di bruciare i tempi.

Ieri il ministro dell’Energia e delle risorse minerarie, Ignasius Jonan, ha detto di aver già firmato un regolamento per limitare l’export, i cui dettagli saranno resi noti la prossima settimana.

Ad alimentare la speculazione sul nickel ci sono anche le prospettive di maggiori consumi nel medio lungo termine nel settore delle batterie per l’auto elettrica (benché i prezzi di litio e cobalto oggi siano invece in forte calo). Le batterie con maggiore autonomia contengono più nickel, che per quest’impiego dev’essere molto più puro di quello usato in siderurgia.

Oggi le batterie rappresentano solo il 4% della domanda di nickel (che in tutto si aggira intorno a 2,4 milioni di tonnellate), ma la quota potrebbe crescere rapidamente: secondo Roskill si arriverà al 10% nel 2022 e al 20% entro il 2030. Per non soffrire carenze bisognerebbe avviare adesso lo sviluppo di nuove miniere, ma per stimolare gli investimenti – secondo la società di consulenza – il nickel dovrebbe valere almeno 22mila dollari per tonnellata.