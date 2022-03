Nickel quadruplicato di prezzo in due giorni: sospesi gli scambi al Lme

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il prezzo del nickel quadruplica in meno di due giorni, superando 100mila dollari per tonnellata, e il London Metal Exchange (Lme) sospende le contrattazioni a tempo indefinito: una mossa che ha un solo precedente nei 145 anni di storia della borsa londinese, la maggiore piazza al mondo per i metalli non ferrosi, tra cui anche il rame e l’alluminio. Accadde nel 1985, quando vennero fermati – per ben 4 anni – gli scambi sullo stagn, in seguito al collasso dell’International Tin Council, cartello di...