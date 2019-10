Nicky Hayden, il ricordo dello sfortunato campione Usa

Honda celebra quest'anno i 60 anni della divisione Racing, l'antenna tecnologica che si occupa delle auto e delle moto in pista, ma non solo che gareggiano in tutto il mondo. Per farlo al Salone di Tokyo ha allestito una mostra fotografica che ricorda le imprese di tanti piloti alla guida delle Honda. Fra questi, non poteva mancare Nicky Hayden lo sfortunato campione americano vincitore di un solo mondiale con la Casa giapponese in MotoGp e scomparso per un tragico incidente in bici, travolto da un automobilista. Il sorriso di Hayden oltre ai numerosi sportivi anche alla Honda non lo dimenticheranno mai.