Nicole Kidman (A proposito dei Ricardo)

Sono passati quasi vent'anni da quando, nel 2003, Nicole Kidman alzò la statuetta come miglior attrice protagonista per «The Hours». Con la sua brillante prova in «A proposito dei Ricardo» di Aaron Sorkin spera in un sorprendente bis, anche se Jessica Chastain («Gli occhi di Tammy Faye») sembra leggermente avvantaggiata. Da segnalare che, oltre all'Oscar vinto già citato, l'attrice australiana è stata nominata in altre tre occasioni: nel 2002 per «Moulin Rouge!», nel 2011 per «Rabbit Hole» e nel 2017 per «Lion».