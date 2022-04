Nicolò Filippo Rosso con il progetto “Exodus” è il vincitore del Romano Cagnoni Award

Il suo lavoro ha ricevuto importanti riconoscimenti come il World Press Photo, il Getty Images Editorial Grant, il W. Eugene Smith Fund, l’International Photography Award, il World Report Award ed è regolarmente pubblicato dai media americani ed europei.Oltre al suo lavoro personale ed editoriale per riviste, giornali e ONG, tiene frequentemente conferenze di fotografia e giornalismo nelle università in Colombia, Europa e Stati Uniti.



RCA22 MENZIONE SPECIALE

Lorenzo Tugnoli

Afghanistan: Before and after August 2021



L’idea di “libertà” è stata parte della grammatica della propaganda su entrambi i lati del conflitto in Afghanistan. L’”Operazione Enduring Freedom” ha segnato l’inizio della Guerra al Terrore del governo degli Stati Uniti, mentre i talebani hanno ottenuto per lo più il sostegno della popolazione afgana promettendo la libertà dagli invasori stranieri. Con queste immagini racconto la storia del crollo del governo afghano, del fallimento dell’intervento straniero e delle conseguenze immediate. Prima dell’agosto 2021, ho documentato la lotta delle forze di sicurezza afghane per contenere l’avanzata dei talebani insieme alle conseguenze della guerra sulla popolazione civile. Man mano che i talebani si rafforzavano e le città principali erano le uniche aree ancora sotto il fermo controllo del governo, un flusso di rifugiati si avvicinava ai centri urbani e le forze di sicurezza afgane subivano pesanti perdite. Questa transizione ha rivelato la natura profondamente corrotta e clientelare dello stato afghano che non poteva rifornire l’esercito e mantenere la lealtà delle autorità locali. Ben presto, una provincia dopo l’altra negoziò la resa ai talebani. Sono tornato in Afghanistan dopo agosto per documentare come sta cambiando il paese sotto il regime dei talebani. Molti cittadini afgani temono il ritorno alle regole draconiane imposte dai talebani alla fine degli anni ’90. A loro volta, i talebani sono riusciti a respingere l’invasore straniero e ora devono trasformare la guerriglia in governo e trasformarsi da un gruppo di milizia disordinato in un governo legittimo. Dopo tanti cambiamenti improvvisi e traumatici, ora l’Afghanistan è sull’orlo di una crisi umanitaria: con il crollo del vecchio sistema statale e gli aiuti finanziari internazionali congelati in una fase di stallo politico, gran parte della popolazione è precipitata in condizioni di estrema povertà. In Afghanistan, invece, molti continuano a lottare per una vita senza guerre e povertà, per la libertà di espressione e di istruzione. Questa lotta per la libertà è diventata una parte intrinseca delle loro vite e pochi sono disposti a rinunciarvi.



Biografia



Lorenzo Tugnoli è un fotografo italiano con base in Libano che copre il Medio Oriente e l’Asia centrale. Il suo lavoro è un’esplorazione continua delle conseguenze umanitarie dei conflitti nella regione.



Ha trascorso cinque anni vivendo in Afghanistan dal 2009 al 2015 e da allora è tornato indietro per continuare la sua copertura del paese.



Nel 2014 pubblica “The Little Book of Kabul”, un progetto di libro che ritrae un ritratto di Kabul attraverso la vita quotidiana di alcuni artisti che vivono in città, in collaborazione con la scrittrice Francesca Recchia.



È un fotografo a contratto per il Washington Post e il suo lavoro è stato pubblicato, tra gli altri, da The New York Times, The Wall Street Journal e Time Magazine.



Entra a far parte dell’agenzia fotografica Contrasto nel 2017.Nel 2019 ha ricevuto il Premio Pulitzer per la fotografia di lungometraggio e il primo premio nella categoria Storie di cronaca generale del World Press Photo per la sua copertura della crisi in Yemen.



Nel 2020 la sua copertura della guerra in Afghanistan ha ricevuto il primo premio nella categoria Contemporary Issues Stories del World Press Photo e il primo premio al trofeo fotografico di Bayeux Calvados.



Nel 2021 la sua copertura dell’esplosione del porto di Beirut ha ricevuto il primo premio nella categoria Storie di cronaca generale del World Press Photo.



RCA22 MENZIONE SPECIALE UNDER 30

Mary Gelman

M + T



Questa è una storia intima sull’amore di una coppia di anziani con sindrome di Down nel villaggio sociale unico di Svetlana, che ospita persone con vari disturbi mentali e fisici, nonché i loro mentori e volontari. Non è un asilo o una clinica. Ogni residente è apprezzato come persona e tutti lavorano per il bene comune. Minya e Tatyana si sono incontrate in questo villaggio e si sono innamorate nel 2015. Hanno più di 50 anni. Ho visto questa coppia conoscersi e vedere quanto sono stati felici da allora. Si prendono cura l’uno dell’altro, trascorrono il loro tempo libero insieme e si preoccupano per la salute dell’altro. Amano ogni minuto del loro tempo insieme. L’amore per loro non è qualcosa di ordinario, ma un raro colpo di fortuna. Minya e Tatyana lavorano come fornai e aiutano anche a cucinare e pulire. Agiscono anche in opere teatrali e dipingono. Molti credono che le persone con sindrome di Down siano incapaci di amare, ma non è vero. L’amore non conosce limiti. Tatyana è morta nel 2021 a causa del COVID.



Biografia

Mary Gelman è una fotografa membro della VII Photo Agency con sede a San Pietroburgo, Russia.



Nel 2016 si diploma alla School of Modern Photography Docdocdoc (San Pietroburgo) e partecipa a vari workshop internazionali e locali. Lavora come fotoreporter e insegnante. La parte più importante della sua vita professionale sono i progetti personali. Combina nei progetti un forte approccio personale con pratiche documentarie e concettuali. Mary si concentra su uno studio delle questioni di genere e corpo, confine e identità, discriminazione e rapporto umano con l’ambiente.Mary è stata una vincitrice di diversi concorsi. Ha ricevuto il Leica Oskar Barnack Award, Pictures of the Year, Portraits - Hellerau Photography Award, Istanbul Photo Awards, Andrei Stenin International Photo Contest. Lavora per il New York Times, il Washington Post, l’UNICEF e molti altri.