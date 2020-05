Niente detrazioni e deduzioni per le spese mediche rimborsate Lo sconto in dichiarazione spetta se la somma deriva da premi non detratti. Il beneficio anche quando l’importo pagato da terzi è tassato per il contribuente di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta

Le detrazioni e le deduzioni fiscali non spettano se le spese mediche sono state rimborsate al contribuente, salvo che il rimborso derivi da polizze assicurative i cui premi non siano stati detratti o, se pagati da altri, siano stati tassati in capo al contribuente.

Nel compilare il modello 730 bisogna quindi prestare molta attenzione ai rimborsi ricevuti (ad esempio per spese sanitarie), per evitare di commettere errori.

I casi più frequenti di rimborso sono il risarcimento di danni alla persona da parte del danneggiante (ad esempio per responsabilità sanitaria o sinistro stradale) o da altri per suo conto (ad esempio assicurazione Rca o polizza professionale): non sempre però chi eroga è obbligato all’invio alla precompilata, per cui non è detto che i dati del rimborso non risultino a sistema e vanno inseriti manualmente.

Le tempistiche

Se l’incasso è avvenuto nel 2020 sarà gestito nel 730/2021 per i redditi 2020, solo i rimborsi incassati nel 2019 entrano nel 730 di quest’anno. Bisogna verificare se riguarda una spesa anch'essa sostenuta nel 2019, oppure riferita ad anni precedenti: nel primo caso, la spesa rimborsata non è “rimasta a carico” e non può essere inserita tra gli oneri del quadro E (se il rimborso è parziale va inserita la parte non rimborsata). Se invece il rimborso riguarda una spesa detratta o dedotta in anni passati va indicato nel rigo D7: non verrà sommato all'imponibile (che sconterebbe l’aliquota marginale più elevata) ma tassato con l'aliquota media dei redditi dell'ultimo biennio, per cui il risparmio aumenta al crescere del reddito del contribuente.